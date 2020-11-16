نواكشوط 29 ربيع الأول 1442 تهـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسأعلن الاتحاد الوطني لأصحاب العمل الموريتانيين ومنتدى المستثمر العربي العالمي عن تنظيم ملتقى اقتصادي دولي بنواكشوط خلال شهر أبريل المقبل، بمشاركة دولية واسعة أروبية وأمريكية وعربية وخليجية وافريقية.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مساء اليوم بين رئيس الاتحاد الوطني لأصحاب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، والأمين العام لمنتدى المستثمر العربي العالمي، نظيم محمد محمود صباح.وأوضح الأمين العام لمنتدى المستثمر العربي العالمي أهمية هذا المؤتمر الدولي الكبير والفرص الكبيرة التي سيوفرها للمستثمرين من أجل الاطلاع على فرص الاستثمار في مجالات المعادن النفيسة والصيد البحري والنفط والغاز .// انتهى //02:12ت م0222