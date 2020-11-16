الرياض 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :ولي العهد يخرس المعادين.. بالأرقام.خالد الفيصل: الطرق شريان الحياة وأهم ركائز النهضة.جلوي بن عبدالعزيز: أعتز بشباب نجران.للجامعات دور مهم في تطوير القدرات وصقل المواهب الوطنية.فيصل بن مشعل: مرضى السرطان يحتاجون الدعم.«هيئة الفضاء» تتكامل مع «التعليم» لتنمية رأس المال البشري وتعزيز الشراكات.منهجية سعودية تؤسس لتحولات اقتصادية وتنمية مستدامة.أمير الحدود الشمالية يستقبل فريق بصمة أطباء التطوعي.نيابة عن أمير الرياض.. فيصل بن عيّاف يعزّي بوفاة خليفة بن سلمان.مخالفات في المدينة تتسبب بزيادة الحالات الحرجة 7.3 %.قلب الرياض ينتعش.. تحسين البيئة العمرانية لمنطقة قصر الحكم.مدير عام الجوازات يقلد المربع رتبة لواء.ملكة الدنمارك تستقبل سفير خادم الحرمين.التخطيط لبناء نظام الأمن النووي لحماية المنشآت.المملكة تشكر إيطاليا على الاستفادة من تجربتها في إخماد الحرائق.الجامعة العربية تدعو الأمم المتحدة إلى إنفاذ قراراتها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.السودانيون يترجمون اتفاق السلام على أرض الواقع.إحباط محاولة اغتيال رئيس الوزراء الأرميني.الحرب تشتد في إقليم تيغراي.. ونزوح أكثر من 24 ألف إثيوبي.// يتبع //06:31ت م0003