وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم التي جاءت بعنوان ( الموهبة والإبداع ومسيرة الوطن ) : الاستثمار في أجيال المستقبل لـيكونوا منصة تنطلق منها تلك الطموحات والآمال التي ترسم ملامح إستراتيجيات وخطط الـدولـة التنموية، أمر يعكس نهجا راسخا في الـدولـة، منذ مراحل الـتأسيس وحتى هـذا الـعهد الـزاهر الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله-، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الدفاع - حفظه الله-؛ ويجدد انطلاقه ويتطور في آفاقه ويزدهر في منظوره منذ إعلان سمو ولي الـعهد إطلاق رؤية 2030 ، الـتي كان في خططها قالـب يختص في تبني ورعاية وتحفيز وتمكين مواهب الجيل الجديد بصورة تتبلور مع الأساليب العصرية، التي تهيأ أمامه في مسيرته وهو ينهل من بحور العلم والمعرفة بأحدث التقنيات والسبل، والتي شكلت لديه إتساعا في الأفق ونموا في القدرة والـرغبة علـى الإبداع والابتكار والـتميز، وهو بالتأكيد أمر يندرج تحت تلك الأطر الشاملة في الخطط التعليمية والتنمية البشرية والاستثمار في الموهبة. الـرعاية الـكريمة من لـدن خادم الحرمين الـشريفين - حفظه الله- لـلـمؤتمر الـعالمي الأول للموهبة والإبداع «تخيل المستقبل» ، في نسخته الأولى ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقام على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، ونظمته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» والأمانة الـسعودية لمجموعة العشرين، وكذلك الاهتمام المستديم من لدن قيادة الدولة الحكيمة بكافة المؤتمرات والمسابقات التي من شأنها اكتشاف ودعم وتطوير مواهب المستقبل من بنات وأبناء الوطن، هو دلالة على تلك الرعاية اللا محدودة من حكومة المملكة العربية السعودية بالموهبة والموهوبين؛ إيمانا بقدراتهم وأدوارهم التي يتوقعها ويطمح لها الوطن في منظور طموحاته، وفق مشاريع الـرؤية وخطط الـتحول الـوطني والريادة التي تتحقق في الواقع، ويشهد لها التاريخ وترسم ملامح المستقبل.// يتبع //06:32ت م0005