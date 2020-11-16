وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( قمة تاريخية .. تحولات ومبادرات) : قمة "مجموعة العشرين" المقبلة في السعودية، تكتسب أهمية تاريخية كبيرة. وفي الأشهر التي رأست فيها المملكة الدورة الحالية للمجموعة، تحقق الكثير على صعيد هذه الكتلة التي اتخذت زمام المبادرة العالمية منذ أكثر من عقد من الزمن. وفي الواقع، كانت مخرجات الأشهر الماضية محورية على الصعيد العالمي، وأتت هذه النتائج في ظل حراك دؤوب من جانب الرياض على مختلف الأصعدة، وهذا الحراك استند في الأساس إلى ما هو قائم على الأرض، وما يجري من متغيرات وتطورات تاريخية أيضا، بعيدا عن الشعارات التي لا تقدم شيئا للمصلحة العالمية العامة. في الأشهر الماضية، أنتج الحراك السعودي على صعيد المجموعة سلسلة مهمة من الأدوات والقرارات والمبادرات الاقتصادية، شملت كل شيء تقريبا، الأمر الذي دفع المراقبين إلى التأكيد أن قيادة المملكة لـ"مجموعة العشرين" سجلت نجاحا كبيرا للغاية، مقارنة بدورات المجموعة السابقة.وأضافت أن القمة المقبلة التي ستجري هذا الشهر، تستحق وفق المراقبين، توصيف القمة التاريخية. لماذا؟ لأنها أولا تنعقد في ظروف عالمية حرجة، سواء على صعيد تفشي وباء كورونا المستجد، أو على جبهة العلاقات الدولية، ولا سيما تلك التي تختص بالتجارة والتعاون الدولي، فضلا عن أوضاع الاقتصاد العالمي، التي كانت مضطربة أصلا حتى قبل تفشي الوباء المشار إليه. هذه المعطيات الموجودة على الأرض أربكت العالم بالفعل.وأردفت :وفي خضم ذلك، أسرعت السعودية إلى إصلاح ما يمكن إصلاحه في أقرب وقت ممكن، وإلى طرح المبادرات التي تضمن على الأقل وقف التدهور الحاصل، فضلا عن المبادرات التي حققت أهدافها حقا في الأشهر القليلة الماضية. فالظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، عالجتها بالفعل قيادة السعودية الاستثنائية للمجموعة التي تقوم أساسا بصنع القرار العالمي المؤثر. قمة مجموعة العشرين هذا الشهر برعاية المملكة، هي الأولى التي تعقد في المنطقة العربية.وبينت أنها تلتئم في ظل متغيرات إقليمية وعالمية لا تتوقف، ولذلك فإن التحرك السعودي كان مناسبا جدا في الوقت الحرج، وفاعلا كثيرا في كل الساحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والأمنية وغيرها. وأثبتت المملكة خلال أشهر أنها تقود "العشرين" بحرفية واقتدار، وتعد نموذجا حيويا لتمثيل دول المنطقة وتتحدث عنهم، خاصة دول الاقتصادات النامية، وتطرح قضاياهم المهمة، وأنها توفر الحلول الواقعية لكل التحديات الحاضرة على الساحة. والنتائج التي حققتها المجموعة تتحدث عن نفسها، وصارت أساسا للحراك المستقبلي لهذه المجموعة.وأبانت أن ما تحقق خلال الفترة الماضية، يوفر الأرضية الصلبة للبناء في كل الميادين، وهذا ما يحتاج إليه العالم في جميع الأوقات، ولا سيما في زمن الأزمات. مع ضرورة الإشارة إلى أن السعودية تقوم بدور محوري في السياسة الدولية، يستند إلى مكانتها العالمية ودورها الإقليمي، فضلا عن استراتيجيتها الهادفة إلى توفير أفضل مستقبل للعالم أجمع. تستند السعودية إلى القيم الأساسية، ولا تقبل الشعارات الجوفاء، واستطاعت من خلال قيادتها مجموعة العشرين أن توائم بين مصالح الدول المتقدمة والناشئة التي تشكل هذه المجموعة.وأوضحت : ولذلك، أضافت مزيدا من القوة لهذه الكتلة الدولية التي تسيطر على 85 في المائة من الناتج المحلي العالمي، ووفرت الحماية اللازمة لها من أي خلافات قد تظهر هنا أو هناك، وهذا تأكيد آخر على جودة السياسة السعودية في كل الساحات.وختمت: يضاف إلى ذلك أن المملكة تتمتع بميزة اعترف أعضاء مجموعة العشرين بها منذ أعوام، وهي أنها تتصدر الدول الأكثر إيفاء بالتزاماتها المحلية والإقليمية والدولية. كل مخرجات مجموعة العشرين في الأشهر الماضية، أظهرت أن قيادة المملكة مجموعة دولية بهذا الحجم، كانت الأفضل مقارنة بغيرها، خصوصا أنها جاءت في ذروة مجموعة من الأزمات الطارئة، التي وجدت السعودية الأدوات اللازمة لمواجهتها من أجل المصلحة العالمية أولا وأخيرا.// انتهى //06:32ت م0007