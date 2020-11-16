إسلام آباد 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف اليوم عزم القيادة الباكستانية على تكثيف الجهود لمعالجة القضايا الوطنية وعلى رأسها التغلب على الآثار السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد.واهتمت بتصريح رئيس الوزراء عمران خان الذي قال إن بلاده تتوقع من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات جادة ضد الهند لمنعها من دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية النشطة ضدها.وتابعت تطورات فيروس كورونا المستجد الذي يواصل في الانتشار ضمن موجه الثانية في باكستان، حيث تم تسجيل 2443 إصابة جديدة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية لترتفع بذلك الحصيلة إلى 356904 حالة.وأخبرت عن فرض السلطات الباكستانية طوقاً أمنياً حول العاصمة إسلام آباد لمنع أنصار منظمة دينية متطرفة من الوصول إلى السفارة الفرنسية للاحتجاج على إعادة نشر الرسوم المسيئة في الصحف الفرنسية.وعرجت إلى الانتخابات المحلية التي انعقدت أمس في إقليم جيلجت بلتستان بشمال باكستان، وبدء عملية فرز الأصوات.وتناقلت إشادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمواقف باكستان الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية.أفغانياً نشر أنباء مقتل خمسة جنود بهجوم نفذه مسلحوا حركة طالبان على مواقع عسكرية في مقاطعة تخار بشمالي أفغانستان.وتناقلت إعلان الصين عن بناء ما يقرب من 700 ألف محطة قاعدية لتقنية الجيل الخامس اللاسلكية الفائقة السرعة لتحقيق طموحها في التفوق في هذا المجال.وتابعت في الشأن الدولي تطورات الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تظاهر آلاف من مناصري الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب للتعبير عن محبّتهم للرئيس الذي يعتبرون أنه ضحية سرقة الانتخابات.كما تناقلت تطورات الحرب الأهلية المندلعة في إثيوبيا وسط مخاوف انتقالها إلى إريتريا المجاورة.وعرجت إلى المحادثات الجارية بين بريطانيا وأيرلندا بشأن رسم خطة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.// انتهى //06:57ت م0008