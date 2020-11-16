طوكيو 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسقالت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين إن اقتصاد البلاد نما بمعدل سنوي قدره 4ر21 بالمئة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وهو ما يمثل أول فترة نمو خلال أربعة فصول عقب فترة من الركود التاريخي.وانتعش الاقتصاد بقوة مع استئناف الأنشطة التجارية على الرغم من جائحة كوفيد19- بعد حالة الطوارئ التي استمرت لمدة شهر في البلاد بسبب فيروس كورونا.وجاءت القراءة أفضل من متوسط التوقعات بنمو بنسبة 9ر18 بالمئة من قبل محللين شملهم استطلاع أجرته صحيفة " بيزنس ديلي"، كما تأتي بعد انكماش سنوي قياسي بلغ 8ر28 بالمئة خلال الربع الثاني.وقال مكتب مجلس الوزراء في بيان إن الاستهلاك الخاص ارتفع بنسبة 7ر4 بالمئة على أساس ربع سنوي بعد انخفاض بنسبة 1ر8 بالمئة في الفترة من أبريل إلى يونيو.وانتعشت الصادرات بنسبة 7 بالمئة خلال الربع الثاني من يوليو إلى سبتمبر بعد انكماش بنسبة 4ر17 بالمئة خلال الربع الثاني.وتراجعت الواردات بنسبة 8ر9 بالمئة خلال الربع الثالث بعد نموها بنسبة 2ر2 بالمئة في الربع السابق.// انتهى //07:01ت م0010