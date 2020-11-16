طرابلس 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، إعلان المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، عن حدوث توافق على 3 ملفات مهمة خلال الملتقي السياسي الليبي في تونس، تشمل اختصاصات السلطة التنفيذية ومعايير الترشح وخارطة الطريق، إضافة إلى الاتفاق على الفصل بين المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء.وأشارت الصحف إلى قرار قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، تعيين اللواء عبدالسلام الحاسي آمرًا لقوات الصاعقة، خلفًا للراحل الفريق ونيس بوخمادة، كما بينت مناورة ميدانية موسعة بالذخائر الحية، للجيش الوطنى في مناطق لم يكشف عنها، أن المناورة تهدف إلى ردع ومكافحة الإرهاب وبسط السلم في كافة الأراضي الليبية.ونقلت صحف طرابلس أراء الأعضاء المشاركين في ملتقى حوار تونس في نهاية أعماله، مشيرة أن جلسات الجولة الأولى انتهت دون التوصل إلى اتفاق، داعية الأطراف إلى ضرورة مواصلة الحوار من أجل التوصل إلى صيغة توافقية على تسمية شخصيات قادرة على توحيد الحكومة وكافة المؤسسات.وعرجت صحف ليبيا على إعلان المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني وليامز، عن فشل التصويت على منع تولي المناصب في المجلس الرئاسي والحكومة الوطنية لكل مسؤول حكومي أو تشريعي منذ 2014 إلى اليوم، رغم موافقة 61% عليه من المشاركين في ملتقى الحوار السياسي في تونس، مؤكدة أن المطلوب للموافقة على المقترح 75%، ولذا تم تأجيله إلى وقت لاحق.// انتهى //08:08ت م0014