بكين 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسحقق الناتج الصناعي للصين خلال شهر أكتوبر الماضي نموًا بنسبة 9ر6 في المئة سنويًا، بدون تغيير تقريبا عن معدل النمو المسجل في سبتمبر الماضي.وأشارت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة اليوم إلى نمو الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 8ر1 في المئة سنويًا، خلال أكتوبر الماضي، مقابل نموه بنسبة 8ر0 في المئة خلال سبتمبر الماضي.وزادت مبيعات التجزئة في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر4 في المئة سنويًا، في حين تراجع معدل البطالة في الصين من 4ر5 في المئة خلال سبتمبر إلى 3ر5 في المئة خلال أكتوبر الماضي.وارتفعت أسعار المساكن في الصين في أكتوبر الماضي بنسبة 3ر4 في المئة سنويًا بعد ارتفاعها بنسبة 7ر4 في المئة سنويا خلال الشهر السابق.// انتهى //08:19ت م0015