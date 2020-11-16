القاهرة 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمقر مركز قيادة الدولة الإستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيدًا بالجهود المبذولة لإنهاء مباني ومنشآت المركز وفقًا للمدة الزمنية المخططة.وركزت على المباحثات التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع عدد من المسؤولين الكويتيين، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأمير الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لزيارة القاهرة.وسلطت صحف القاهرة الضوء على تعهد وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة الجديد كريستوفر ميلر بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان والشرق الأوسط، وتشديده على إصرار بلاده على دحر تنظيم القاعدة الإرهابي.وأنبأت عن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمواقع فلسطينية في قطاع غزة، وطرح سلطة التخطيط والأراضي الإسرائيلية عطاءات لإقامة ١٢٥٧ وحدة استيطانية جديدة شمال مدينة القدس المحتلة.وعرجت صحف الاثنين على نجاح المشاركين في الحوار الليبي بتونس في التوصل إلى توافق مبدئي حول توزيع المناصب بين الأقاليم الثلاثة فيما ينتظر الليبيون ولادة سلطة جديدة وموحدة في بلادهم خلال اليومين القادمين تكون مهامها إدارة المرحلة القادمة حتى إجراء انتخابات نهاية العام المقبل.ورصدت تطورات الأوضاع في أثيوبيا، مبرزة دعوة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باتشيليت إلى إجراء تحقيق استنادًا إلى تقارير تفيد بأن مئات الأشخاص تعرضوا للطعن حتى الموت في إحدى القرى.وتحدثت صحف مصر عن اقتراب أعداد الإصابات بفيروس كورونا عالميا من ٥٤ مليون إصابة وتجاوز عدد الوفيات حاجز المليون و٣١١ ألف حالة، مشيرة إلى الإجراءات الطارئة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية والحكومات الأوروبية لمواجهة التفشي السريع للوباء.// انتهى //09:43ت م0020