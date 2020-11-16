نجران 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسقدمت صحة نجران خلال شهر أكتوبر الماضي العديد من الفعاليات والأنشطة التوعوية تزامناً مع الأيام الصحية العالمية ،وذلك في مختلف مستشفيات المنطقة ومراكز الرعاية الصحية حيث جرى تجهيز أركان توعوية وبث رسائل تثقيفية في الشاشات المرئية ولوحات الطرق ،إضافة إلى استهداف المراكز التجارية والأماكن العامة في المنطقة، استفاد منها 273344 شخصاً ر.وأوضحت صحة نجران أن الفعاليات شملت الأيام العالمية ( كبار السن - الإبصار - الصحة النفسية - غسل اليدين - هشاشة العظام) وكذلك الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى والحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي .وأبانت أن تفعيل أنشطة الأيام العالمية يهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى جميع شرائح المجتمع داخل وخارج المرافق الصحية ،حيث تم تنفيذ فعالية اليوم العالمي للصحة النفسية في مجمع إرادة وفي عدد من المراكز التجارية وفي المنتزهات العامة تحت شعار " الاستثمار في الصحة النفسية" .كما نفذت حملة ميدانية في منتصف شهر أكتوبر عن سرطان الثدي تحت شعار " الرحلة آمنة افحصي الآن " تضمنت إقامة خيمة توعوية وطبية بإشراف فرق طبية متخصصة ومثقفات صحيات من مختلف القطاعات الصحية في المنطقة للتعريف بالمرض وطرق الوقاية منه والتعرف على طريقة الفحص الذاتي .وأشارت صحة نجران إلى أن عدد المستفيدات من حملة الكشف المبكرعن سرطان الثدي في المنطقة بلغن 39086 مستفيدة ، منهم 666 سيدة تم فحصهم بتقنية الماموغرام في مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في المنطقة.// انتهى //10:09ت م0021