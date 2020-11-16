بيروت 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بحالة المراوحة والتباطؤ في الاتصالات والمشاورات في شأن تشكيل الحكومة الجديدة في ظل إصرار بعض الأطراف على التمسك بمطالبها فيما يتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية.ولفتت الانتباه إلى اقتحام عشرات المستوطنين أمس باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي وأدوا طقوسا دينية، ونفذوا جولات استفزازية في المنطقة الشرقية من المسجد.وأشارت صحف بيروت إلى تفكيك السلطات العراقية أمس خلية إرهابية نائمة مؤلفة من 15 إرهابياً متوزعين في أحياء مختلفة من محافظة نينوى كانت تخطط للقيام بهجمات إرهابية في المحافظة.وتحدثت عن تحذير الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أمس من تهديد لفرص إقامة دولة فلسطينية مع إعلان إسرائيل عن عطاء لإنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.وتطرقت صحف الاثنين إلى إعلان مبعوثة الأمم المتحدة بالوكالة إلى ليبيا ستيفاني وليامز أمس اختتام المحادثات الليبية التي تُجرى في تونس، من دون التوصل إلى تعيين حكومة موحدة.وأخبرت صحف بيروت عن إعلان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو أمس عزم الولايات المتحدة تشديد عقوباتها ضد طهران على خلفية ما وصفه بسياسة القمع السياسي الذي يمارسه النظام الإيراني ضد معارضيه.// انتهى //10:17ت م0022