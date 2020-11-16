عرعر 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسأطلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية أمس حملة "النظافة مسؤولية الجميع"، بهدف الارتقاء في مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين ، وإزالة مظاهر التلوث البصري في محافظة طريف .وتتضمن الحملة صيانة وإعادة تأهيل الحاويات المتهالكة ، وتوزيع 160 حاوية و2700 برميل جديد في أحياء المحافظة والشوارع الرئيسية ,إضافة إلى إزالة السيارات التالفة .وتعزز الحملة من الجهود البلدية للقضاء على التلوث البصري وتعزيز مستوى النظافة في أرجاء المحافظة ، وفي إجزاء من الطريق الدولي المشمول بخدمات الأمانة.// انتهى //10:25ت م0023