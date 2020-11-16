عام / أمانة الحدود الشمالية تبدأ حملتها " النظافة مسؤولية الجميع " بطريف
الاثنين 1442/4/1 هـ الموافق 2020/11/16 م واس
عرعر 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واس
أطلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية أمس حملة "النظافة مسؤولية الجميع"، بهدف الارتقاء في مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين ، وإزالة مظاهر التلوث البصري في محافظة طريف .
وتتضمن الحملة صيانة وإعادة تأهيل الحاويات المتهالكة ، وتوزيع 160 حاوية و2700 برميل جديد في أحياء المحافظة والشوارع الرئيسية ,إضافة إلى إزالة السيارات التالفة .
وتعزز الحملة من الجهود البلدية للقضاء على التلوث البصري وتعزيز مستوى النظافة في أرجاء المحافظة ، وفي إجزاء من الطريق الدولي المشمول بخدمات الأمانة.
// انتهى //
10:25ت م
0023