رام الله 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم إشادة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بمواقف جمهورية باكستان الإسلامية، الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث هاجمت مجموعة من المستوطنين، مزارعين من منطقة الثعلة شرق يطا جنوب محافظة الخليل، ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم ، وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي عددا من المواقع في قطاع غزة، وأوقعت دمارًا وخرابًا في ممتلكات المواطنين الفلسطينيين.وأولت صحف رام الله اهتمامًا - تأكدات مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزانا ترستال، أن طرح الاحتلال الإسرائيلي عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة بين مدينتي القدس المحتلة وبيت لحم، هو "تطور مقلق للغاية".وأوردت إدانة المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، طرح حكومة الاحتلال لعطاءات بناء 1257 وحدة استيطانية جديدة في إحدى المستوطنات التي تقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بين مدينتي القدس وبيت لحم، وتقطع التواصل بينهما.وأشارت صحف الاثنين إلى تأكيدات جامعة الدول العربية، أن استمرار التنكر الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال ومواصلة سياسات القتل، والأسر، والتهجير، والاستيطان، والضم، إضافة إلى التهويد لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا إصرارا على الصمود والنضال دون هوادة بدعم أمته وأحرار العالم.وتحدثت عن طرح سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عطاءات بناء 1257 وحدة استيطانية في احدى المستوطنات التي تقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بين مدينتي القدس وبيت لحم، وتقطع التواصل بينهما. .ونشرت أقوال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، "إن إعلان الاستقلال يجب أن يتجسد فعليا بإرادة الشعب الفلسطيني، وتاريخه، وبإنجاز حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره على أرضه، وعودة اللاجئين، وإقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".وواصلت الصحف تغطية أخبار فيروس كورونا، حيث سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 7 وفيات و976 إصابة جديدة بـ"كورونا" ، و585 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.ورصدت أقوال وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي بإعلانه الاستيطاني الأخير، يهدف إلى تدمير حل الدولتين.وأخبرت صحف اليوم عن ما بينته أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19 ، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ مليون و318 ألفا و283 وفاة، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها أكثر من 54 مليونا و329 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منهم ما يزيد عن 37 مليونا و871 ألف مريض.ولفتت صحف فلسطين النظر إلى اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود ، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //10:34ت م0026