سياسي / قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل سبعة فلسطينيين من الخليل
الاثنين 1442/4/1 هـ الموافق 2020/11/16 م واس
الخليل 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم سبعة فلسطينيين من محافظة الخليل .
وذكرت مصادر أمنية فلسطينية في الخليل، أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين من بلدة بيت كاحل، واعتقلت آخرا من مخيم العروب شمال المحافظة .
وفي ذات السياق اعتقلت أربعة آخرين من بلدة سعير شمال شرقي الخليل بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها .
وأشارت ذات المصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي يطا والسموع، ونصبت حواجزها العسكرية على مدخل مدينة الخليل الشمالي، وعلى مداخل بلدتي سعير وحلحول .
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