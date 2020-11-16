طوكيو 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسأغلقت الأسهم اليابانية اليوم على ارتفاع ملامسة أعلى مستوى لها في 29 عامًا بعد أن نما الاقتصاد للمرة الأولى في أربعة فصول وفي ظل تحقيق تقدم صوب لقاح لمرض كوفيد-19 مما واصل رفع الأسواق العالمية.وصعد مؤشر (نيكي) القياسي بنسبة 2.05 في المئة، ليصل إلى مستوى 25906.93 نقطة، فيما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 1.68 في المئة لينهي تداولاته عند مستوى 1731.81 نقطة.// انتهى //10:47ت م0028