جيزان 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان و محافظات أبو عريش ، وأحد المسارحة ، والدائر بني مالك ،والريث ، والطوال ، والعيدابي ، وبيش ، والدرب ، وفرسان ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، وفيفا ، وهروب .وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً - بمشيئة الله -.// انتهى //11:01ت م0029