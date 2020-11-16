الباحة 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واس‫‬ تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وبحضور وكيل الإمارة المكلف أحمد بن صالح السياري اختتمت أمس بطولة المملكة لكرة القدم للصم وذلك بمدينة الملك سعود الرياضية بالباحة .وتوج بكأس البطولة والميداليات الذهبية فريق نادي الرياض بعد تغلبه على مركز أبها في المباراة النهائية بخمسة أهداف مقابل هداف ،فيما تسلم فريق أبها الحاصل على المركز الثاني الميداليات الفضية ، وجاء ثالثاً فريق مركز الصم بالقطيف وحصل الميداليات البرونزية ،ورابعاً فريق مركز الصم بالباحة .وجرى تكريم اللاعبين المميزين في البطولة وهداف البطولة .وشكر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرياضة الصم سعيد بن محمد القحطاني سمو أمير منطقة الباحة على دعمه للبطولة وما تحقق من نجاح ، مؤكداً حرص الاتحاد على تنويع الأنشطة وبث روح التنافس بين المراكز والأندية .// انتهى //11:11ت م0030