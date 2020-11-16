رياض الخبراء 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسفعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة رياض الخبراء بمنطقة القصيم مناشطها التوعوية ضمن حملة "الصلاة نور" التي دشنها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند, وأطلق أعمالها بمنطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.وكثفت الهيئة العمل الميداني بدوريات راجلة وراكبة في الأسواق التجارية والشوارع والحدائق العامة للتنويه بشأن الصلاة وإقامتها ، كما نشرت عدداً من الرسائل التوعوية والوقائية المشتملة على المحتوى التوعوي للحملة عبر المنصات التوعوية في الأسواق والمراكز التجارية والأندية الرياضية والجهات الحكومية.وتهدف الحملة إلى التوعية بمكانة الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم، مستخدمة في ذلك التقنيات الحديثة في العرض عبر لوحات الطرق والمجمعات التجارية والجهات الحكومية ومواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز مكانة الصلاة بين مختلف شرائح المجتمع.// انتهى //11:12ت م0031