بغداد 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم باستعدادات الكتل البرلمانية للتصويت على مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 المثير للجدل, منوهة بأن التعديل يمكن أن يحل مشكلة النصاب القانوني في المحكمة, فضلا عن مشکلة آلية ترشيح قضاة بدلاء للمتوفين.وتناولت صحف بغداد قرار الحكم الذي أصدره القضاء العراقي أمس برفض تجديد رخص شركات الهاتف النقال العاملة في العراق لمخالفته الشروط القانونية, مشيرة إلى أهمية الرخصة الرابعة التي تسمح بإنشاء شركة اتصالات وطنية عراقية.واهتمت صحف الاثنين بموضوع مديونية العراق الداخلية والخارجية, منوهة بتأثيراتها على مستقبل الاقتصاد العراقي, باعتبارها تشكل تكلفة إضافية يمكن أن تثقل كاهل الموازنات الاتحادية السنوية القادمة, مبرزة أهمية أن يكون الاقتراض بهدف إنشاء بنى ارتكازية ومشاريع إستراتيجية وليس لدفع رواتب الموظفين فقط.// انتهى //11:15ت م0032