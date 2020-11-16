القدس المحتلة 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، ستة مواطنين فلسطينيين من محافظة القدس.وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب عبادة نضال دنديس بعد مداهمة منزله في حي واد قدوم من سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، فيما اعتقلت مواطنًا فلسطينيًا من بلدة العيزرية جنوب شرقي مدينة القدس المحتلة، بينما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب موسى جمال سلامة، بعد أن داهمت منزله في بلدة عناتا شمال شرقي القدس المحتلة البلدة وفتشته وعبثت بمحتوياته.وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان هيثم خويص، وفريد أبو الهوى، وأمير أبو جمعة من بلدة الطور بالقدس المحتلة.وأوقفت شرطة الاحتلال من جهة أخرى، مركبة نائب رئيس بلدية العيزرية محمد حسن مطر في طريق شارع القدس أثناء عودته من مدينة أريحا، واعتقلته.// انتهى //12:03ت م0038