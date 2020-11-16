الخرطوم 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على تعهد قادة الجبهة الثورية العائدون إلى السودان بعد توقيع اتفاق للسلام بدولة جنوب السودان ، في احتفال حاشد أقيم فى الخرطوم أمس بالعمل مع كل الأطراف من أجل تطبيق اتفاق السلام على أرض الواقع.وأشارت الصحف إلى تسجيل السودان أمس 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 14626 إصابة.وأخبرت عن توافق الفرقاء الليبين على 3 ملفات مهمة خلال الملتقي السياسي الليبي في تونس، تشمل اختصاصات السلطة التنفيذية ومعايير الترشح وخارطة الطريق، إضافة إلى الاتفاق على الفصل بين المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء.ونقلت عن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قولها إن الاحتلال الإسرائيلي بإعلانه الاستيطاني الأخير يهدف إلى تدمير حل الدولتين.// انتهى //12:41ت م0048