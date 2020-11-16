الرياض 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسأكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن رؤية الوطن الطموحة نقطة تحّول للصندوق العقاري خلال الثلاثة الأعوام الماضية، موضحاً أن التحديات الأكثر تعقيداً في مسيرة الصندوق التنموية أصبحت قصة نجاح يفتخر بها الوطن.وقال: إن حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظه الله – يؤكد قصة نجاح جميع القطاعات ومنها الصندوق العقاري الذي يُعد ذراعاً تنموي لقطاع الإسكان بالمملكة، وما تحقق من منجزات منذ إعلانه التحّول في يونيو 2017م وحتى نهاية أكتوبر الماضي يؤكد الدعم اللامحدود لقطاع الإسكان بشكل عام والصندوق بشكل خاص ضمن قطاعات الوطن الحيوية التي حققت منجزاتها وفق رؤية المملكة 2030 وما يؤكد ذلك الإنجازات والمؤشرات والأرقام التي تحققت خلال 4 السنوات الماضية.وأوضح أن رؤية الوطن الطموحة خارطة طريق رسمها سمو ولي العهد، وعالجت – ضمن القطاعات - التحديات التي كانت تواجه الصندوق العقاري، مشيراً إلى أن من التحديات قائمة انتظار تتجاوز 480 ألف مواطن مستفيد تصل مدة انتظارهم للحصول على الدعم السكني ما بين 12 إلى 15 عاماً، تحتاج إلى أربعة عقود أخرى للانتهاء منها، إلا أن الرؤية ووفق مستهدفات زمنية محددة أسهمت في ابتكار برامج وحلول تمويلية وسكنية سهلت وبسطت إجراءات حصول المواطن على المسكن ووفق استحقاق فوري.وبين بن ماضي أن الإنجازات الوطنية التي حققها الصندوق العقاري ضمن قطاع الإسكان تمثلت في تمكين أكثر من 370 ألف مواطن خلال ثلاثة الأعوام الماضية، والانتهاء من قوائم الانتظار، إلغاء مدة الانتظار وإعلان الاستحقاق الفوري للمواطن المستفيد من الدعم السكني، وبناء وتعزيز شراكته مع القطاعين العام والخاص من الجهات التمويلية والمطورين العقاريين بما يُمكن الأسر من المسكن في مناطق المملكة كافة.وأشار المشرف العام على صندوق التنمية العقارية إلى أن حديث سمو ولي العهد – حفظه الله – يؤكد أن المواطن محور اهتمام القيادة الرشيدة في تمكينه من المسكن، وأن بلادنا - ولله الحمد - في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تسير وفق خطط مستقبلية تبشر بالخير للأجيال القادمة، وما يؤكد ذلك الإرادة والعزيمة الوطنية وحجم الجهود في رفع نسبة تملك المواطنين للسكن من 47% في عام 2016م إلى 60% خلال 4 سنوات متجاوزين الهدف للعام 2020م بــ 8%.وقال بن ماضي: إن قطاع الإسكان نجح بكل اقتدار وبحلول تمويلية وسكنية وبرامج فعّاله بالشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية ليتحّول بكل تأكيد إلى قصة نجاح غير مسبوقة بدعم من القيادة الرشيدة ومتابعة مستمرة من معالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، مبيناً أن المستقبل مشرق لقطاع الإسكان حيث أن رؤية المملكة 2030 حولته إلى قصة نجاح بعون من الله أولاً ثم بالدعم السخي والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.// انتهى //13:24ت م0052