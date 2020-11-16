الجزائر 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسركزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم على تأكيد الفريق الطبي المرافق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، المتواجد في مستشفى ألماني متخصص للعلاج من فيروس كورنا المستجد، منذ 28 نوفمبر الماضي، أن الرئيس تبون أنهى بروتوكول العلاج الموصى به ويتلقى حاليا الفحوصات الطبية لما بعد البرتوكول.وأخبرت عن تسجيل وزارة الصحة والسكان الجزائرية 860 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، في الوقت الذي تماثل فيه 434 مريضا للشفاء، ما رفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 66679 حالة، وإجمالي الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 44633 حالة، والوفيات إلى 2154 حالة.واهتمت صحف الإثنين بمنتدى الحوار الليبي في تونس، والذي اختتم أشغاله أمس، لافتة إلى أن الأزمة الليبية دخلت فصلاً جديداً من فصول التسوية السياسية، بعد أسبوع من المفاوضات المكثفة لتحديد معالم خريطة طريق شارك في وضعها جميع الليبيين.وأشارت في متفرقات دولية إلى اعتراف الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، أمس، لأول مرة بفوز جو منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، لكنه ربط الفوز بعمليات تزوير سيرفعها للجهات القضائية.// انتهى //13:24ت م0053