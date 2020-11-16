أبو ظبي 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1209 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 4 وفيات ، و 680 حالة شفاء .وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 151.554 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 534 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 143.932 حالة .// انتهى //13:25ت م0054