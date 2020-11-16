اقتصادي / بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام
الاثنين 1442/4/1 هـ الموافق 2020/11/16 م واس
الكويت 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واس
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 9ر13 نقطة ليبلغ مستوى 29ر5444 نقطة بنسبة صعود بلغت 26ر0 % .
وتم تداول كمية أسهم بلغت 2ر180 مليون سهم تمت عبر 13850 صفقة نقدية بقيمة 4ر55 مليون دينار كويتي .
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 9ر0 نقطة ليبلغ مستوى 38ر4316 نقطة بنسبة هبوط بلغت 02ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 2ر78 مليون سهم تمت عبر 2987 صفقة نقدية بقيمة 6ر4 ملايين دينار .
وارتفع مؤشر السوق الأول 15ر21 نقطة ليبلغ مستوى 36ر6013 نقطة بنسبة صعود بلغت 35ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 9ر101 مليون سهم تمت عبر 10863 صفقة بقيمة 8ر50 مليون دينار .
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