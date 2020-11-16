الكويت 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 9ر13 نقطة ليبلغ مستوى 29ر5444 نقطة بنسبة صعود بلغت 26ر0 % .وتم تداول كمية أسهم بلغت 2ر180 مليون سهم تمت عبر 13850 صفقة نقدية بقيمة 4ر55 مليون دينار كويتي .وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 9ر0 نقطة ليبلغ مستوى 38ر4316 نقطة بنسبة هبوط بلغت 02ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 2ر78 مليون سهم تمت عبر 2987 صفقة نقدية بقيمة 6ر4 ملايين دينار .وارتفع مؤشر السوق الأول 15ر21 نقطة ليبلغ مستوى 36ر6013 نقطة بنسبة صعود بلغت 35ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 9ر101 مليون سهم تمت عبر 10863 صفقة بقيمة 8ر50 مليون دينار .// انتهى //13:31ت م0055