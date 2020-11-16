الرباط 01 ربيع الاخر 1442 ه الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسأعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، أنه من منطلق مسؤوليتها الحضارية، المتصلة بمؤازرة التوجهات الضامنة لانسياب التواصل الحضري المدني، فإنها تعبر عن تفهمها واعتدادها بالخطوات المتخذة من قبل سلطات المملكة المغربية في هذا الصدد.وأوضح بيان صادر عن المنظمة اليوم أنه بعد متابعتها تطورات الوضع في منطقة الحدود المغربية الموريتانية، فإنها تأمل أن تمضي التوجهات الكفيلة باستقرار الأوضاع ونجاح سياسات البناء والتعمير، وتيسير سبل التواصل الإنساني في هذه المنطقة، لتغدو أنموذجا بين النماذج المتميزة في الوصل بين وحدات العالم الإسلامي.// انتهى //13:36ت م0059