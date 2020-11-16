حائل 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسفعّلت إدارة شؤون المرأة بمكتب العمل بفرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل اليوم، أنشطة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لداء السكري لعام 2020م.وتهدف الفعاليات إلى التوعية والإرشاد بمرض السكري وطرق العلاج الحديثة ورفع مستوى الوعي حول تأثير داء السكري على المجتمع، وتشجيع التشخيص المبكر، ودعم المتضررين من خلال التوعية بطرق الوقاية من داء السكري أو تأخير ظهوره, وذلك باتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني، إضافة تعزيز دور الأسرة في التثقيف الصحي في علاج داء السكري والوقاية من مضاعفاته وزيادة الوعي حول العلامات التحذيرية للإصابة به.// انتهى //13:37ت م0060