الرياض 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسكشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن تجاوز عدد المكالمات الواردة من عملائها إلى مركز الاتصال الموحد حاجز المليون مكالمة، وذلك في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.وقالت الهيئة، إنه بنهاية شهر أكتوبر الماضي بلغ عدد المكالمات الواردة إلى مركز الاتصال الموحد (19993) 1,003,626 مكالمة، بلغ متوسط مدتها أربع دقائق ونصف، وسرعة الرد عليها مستوىً قياسياً لا يتجاوز الدقيقة الواحدة، فيما بلغت نسبة الرضا عن الخدمة المقدمة في أثناء المكالمة نحواً من 91 %.على صعيد القنوات التواصلية الأخرى، ذكرت الهيئة أن حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_Care) استقبل 397,273 رسالة بلغ متوسط سرعة الرد عليها 18 دقيقة، فيما استقبل الموقع الإلكتروني 192,923 محادثة فورية تم التجاوب معها خلال 1:09 دقيقة في المتوسط، وبلغ عدد رسائل البريد الإلكتروني الواردة 23,784 بريداً.واستقبلت الهيئة في نفس الوقت 23,939 بلاغاً بشأن مخالفات أنظمة الزكاة والضريبة في المملكة، وذلك بواسطة تطبيق "ضريبة القيمة المضافة" والموقع الإلكتروني للهيئة (gazt.gov.sa).وأوضحت الهيئة أن هذا الأداء المتقدم في خدمة العملاء بواسطة قنوات التواصل الإلكتروني؛ يأتي في سياق التزام الهيئة بتقديم خدمات عالية الجودة إلى المكلفين بأنظمة الزكاة والضريبة في المملكة، لمساعدتهم في الالتزام بأحكام هذه الأنظمة والوفاء بواجباتهم الزكوية والضريبية.// انتهى //13:50ت م0061