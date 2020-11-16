الحرث 1 ربيع الثاني 1442هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسنفذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة الحرث الأسبوع الماضي ، 30 جولة رقابية صحية على المطاعم والمحال التجارية والأسواق بالمحافظة والمركز والقرى التابعة لها ، للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والجهات ذات العلاقة.وأسفرت الجولات عن رفع 700 طن من النفايات، وإزالة 800 متر مكعب من الأنقاض ومخلفات البناء ، وأصدرت 4 شهادات صحية ، وتنفيذ أعمال غسل وتعقيم وتطهير 22 موقعًا بالمركز والقرى التابعة له، وتطهير وتعقيم 84 من الأليات والحاويات، إضافة إلى تنفيذ أعمال نظافة عامة بمشاركة 91 فرداً من الطواقم البشرية بالبلدية.// انتهى //15:01ت م0082