بيش 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسيشهد سوق الأسر المنتجة في محافظة بيش بمنطقة جازان ، إقبالاً متزايداً من المتسوقين على المقر الدائم للسوق الذي يحتضن 40 أٍسرة منتجة من الأسر التابعة لجمعية البر والخدمات الاجتماعية بالمحافظة.ويعرض السوق طيلة أيام الأسبوع ما تسوغه أنامل الأسر المنتجة من منتجات ومشغولات وحرف يدوية أمام المتسوقين ، الذين يفضلون اقتناء وتذوق ما تنتجه تلك الأسر من منتوجات ومصنوعات يدوية ومأكولات شعبية عرفت بها المنطقة.وأوضح مدير جمعية البر بيش محمد بن علي فقيهي ، أن السوق يعد أحد النشاطات والخدمات التي حرصت الجمعية على تقديمها للأسر المنتجة مراعية في ذلك توفير الموقع المناسب بهدف تمكين الأسر المنتجة من مزاولة العمل التجاري، وتحويلهم من مستفيدين إلى منتجين و تحسين المستوى الاقتصادي للأسر وإيجاد فرص عمل للأسرة القادرة على العمل والإنتاج و تطوير منتجاتها، والارتقاء بمستوى جودتها، , مبيناً أن السوق يشتمل على العديد من المعروضات والمنتجات في الأعمال اليدوية والتراثية والمشغولات الحرفية والنسيج والتطريز وصناعة البخور والعطور وتصميم طابعات ونقش الحناء والإكسسوارات وفن الطباعة والعسف والتطريز والخياطة والحلويات والمعجنات والمأكولات الشعبية التي تمثل أبرز ما تمتاز به المنطقة في مختلف المهن والحرف والصناعات اليدوية.فيما أبدى عدد من الأسر المنتجة المستفيدة من السوق عن سعادتهن بافتتاح سوق مخصص لهن لبيع و عرض منتجاتهن بشكل منظم يبرز مهارات العاملات وقدرتهن على العرض والتسويق وكيفية التعامل مع العملاء ومساعدتهن في زيادة الدخل.// انتهى //15:03ت م0083