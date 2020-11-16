الرياض 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسعقد وكلاء الوزارات المعنية بالزراعة بدول مجلس التعاون، إجتماعهم الثامن والعشرون، اليوم ،عن طريق الاتصال المرئي، حيث ترأس الاجتماع سلطان عبدالله بن علوان الحبسي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة بدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس الدورة الحالية ، كما ترأس وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأمين المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية خليفة بن سعيد العبري .اشتمل جدول الاجتماع على احدى عشر بندا شملت التعاون المشترك في المجال الزراعي والحيواني والسمكي والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الزراعي وتوحيد البرامج وتحقيق الأهداف المشتركة ، ففي المجال الزراعي تمت مناقشة واقرار قانون (نظام) المدخلات والمنتجات العضوية ولائحته التنفيذية ، وقانون (نظام) الحجر الزراعي الموحد .وفي المجال الحيواني ناقش وكلاء الشراء الجماعي الموحد للأدوية واللقاحات البيطرية ، واقرار الخطة الخليجية الإسترشادية لمكافحة الامراض المعدية ،واقرار قانون (نظام) الاجراءات الوقائية من الامراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها بدول المجلس ، وفي المجال السمكي تم مناقشة مستجدات برنامج انزال اسماك الكنعد ، واقرار الدليل الاسترشادي للاستزراع السمكي ، واقرار القانون (النظام) الموحد لحماية وتنمية واستغلال الثروة المائية الحية بدول المجلس .كما ناقش اصحاب السعادة الوكلاء العديد من المواضيع المشتركة مثل القيود الغير جمركية ، وورقتي الامانة العامة حول الامن الغذائي و تعزيز العمل الخليجي المشترك (مرحلة ما بعد كورونا) وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.// انتهى //15:05ت م0086