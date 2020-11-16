الدمام 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسنفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 912 جولة رقابية، وجولتان مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والأسواق المركزية بالمنطقة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية، والاجراءات الاحترازية والبروتوكولات والتدابير الصحية، للحد من انتشار فيروس كورونا.وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 19 مخالفة، منها 9 مخالفات تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد19"، و 8 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفتان للتكدس في مساكن العمالة.كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 750 موقعاً، بمشاركة 478 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام 149906 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، ورفع 7440 طناً من النفايات، وإزالة 4182 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9417 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، بتعاون المواطنين من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات والتواصل مع مركز البلاغات 940، من أجل سلامة الجميع.// انتهى //15:17ت م0087