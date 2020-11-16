الرياض 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واستأهل فريقا فرسان العوجا وفرسان المصمك إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو، التي تقام على ملاعب أكاديمية الاتحاد بمنتجع نوفا للفروسية غرب الرياض.وجاء تأهل العوجا بعد أن اعتلى صدارة ترتيب الفرق بست نقاط، إثر فوزه على المصمك وطويق، حيث حصد في الجولة الأولى نقطتين وفي الجولة الثانية 4 نقاط.فيما تأهل المصمك بعد حصوله على 4 نقاط محتلاً المركز الثاني، حصدها في الجولة الأولى، بعد أن كسب طويق بسبعة أهداف مقابل هدف، وتجاوز العوجا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.ويأتي نظام البطولة باحتساب نقطتان للفريق الفائز، وفي حال تعادل الفريقين يتقاسمان نقاط المباراة بنقطة لكل منهما، وفي حال تعادل فريقين بعدد النقاط في نهاية البطولة، يتم احتساب فارق الأهداف بين مجموع ما سجل وما تم تسجيله في مرماه.// انتهى //15:17ت م0088