جيزان 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واساحتفت غرفة جازان اليوم بمناسبة الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة ذات العلاقة بالاستثمار وريادة الأعمال.وأكد رئيس الغرفة خالد بن محمد صايغ أن الغرفة تهدف من المشاركة في الاحتفاء بالأسبوع العالمي للتعريف بدور المملكة في مجال ريادة الأعمال تمهيداً لاستضافة المملكة مؤتمر ريادة الأعمال العالمي المقرر إقامته العام المقبل في الرياض، والتعرّف على خبرات وتجارب الدول المتقدمة في مجال ريادة الأعمال وكيفية الاستفادة منها.وأشار إلى أن غرفة جازان أعدت حزمة من الفعاليات والأنشطة التي ستنفذ خلال الأسبوع العالمي لريادة الأعمال.// انتهى//15:18ت م0089