الدمام 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس غرفة صناعة البحرين سمير عبدالله ناس، وأعضاء الوفد المرافق.وأكد سموه الأهمية الاقتصادية للتعاون الخليجي في مجالات التجارة والصناعة، وأثر ذلك على تعزيز العلاقات، وتنمية دور القطاع الخاص الخليجي في تنمية التجارة العالمية، وضرورة العمل على الاستفادة من المزايا النسبية لكل منطقة، والعمل بروح الفريق، وإنشاء قناة لتبادل المعلومات والاستفادة من التجارب الخليجية في مختلف المجالات.من جهته أكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حرص الاتحاد على تعزيز العلاقات بين أعضائه، ودعم الخبرات والقدرات لكل عضو.// انتهى //15:21ت م0091