الدمام 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسعقد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير اليوم، اجتماعا مرئيا، مع وكلاء ورؤساء البلديات، لمتابعة جهود الإدارات والبلديات في تحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوهات البصرية، وبرامج جودة الحياة، والتركيز على العناصر المهمة ، حسب الخطة التي تقوم عليها رؤية الأمانة وأهدافها؛ لإحداث الأثر الإيجابي في المدن والمحافظات بالمنطقة.وناقش الاجتماع المبادرات التي قدمتها بعض البلديات، من خلال تحسين خدمات الشواطئ، والمناظر الجمالية، والميادين، والاستراحة الرقمية، وقواطع البلدورات المضيئة، وعرض ما وصلت إليه الإدارات والبلديات من إنجازات خطة الأمانة، ومنهجية ثقافة كفاءة الإنفاق ومعاييرها وأهدافها وأثرها في تخفيض نسب الإنفاق من خلال نشر ثقافة الوعي في كفاءة الإنفاق.وأكد معاليه خلال الاجتماع، سرعة الانجاز في تحقيق مستهدفات الأمانة، وتوحيد المعايير والمواصفات والمبادرات والبرامج في المنطقة.// انتهى//15:22ت م0092