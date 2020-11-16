الأحساء 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسأطلقت المؤسسة العامة للري بالأحساء أمس، بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" مبادرة الفرص التدريبية، بمشاركة 25 مهندسًا ومهندسة من مختلف التخصصات المختلفة.وتهدف المبادرة التي تستمر ستة أشهر، وتستهدف المهندسين السعوديين حديثي التخرج، إلى تهيئة الخريجين وتزويدهم بالمعلومات والمعارف والمهارات اللازمة التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته، وتدريبهم على المهام والأعمال عملياً على أرض الواقع مما يكسبهم الخبرة والمهارة.// انتهى//15:23ت م0093