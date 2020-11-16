بروكسل 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واساستأنف المفاوضون الأوروبيون والبريطانيون اليوم في بروكسل محادثات مكثفة بشأن التوصل إلى معاهدة تنظم العلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولا يزال كلا الجانبين متباعدين بشأن أصعب القضايا المتبقية.وقال كبير المفاوضين في المملكة المتحدة دفيد فروست إنه لن يغير موقف بلاده المتمثل في أن أي صفقة يجب أن تتوافق مع السيادة البريطانية، واستعادة لندن السيطرة على قوانينها وتجارتها ومياهها،وتظل مسائل تكافؤ الفرص والحوكمة ومصايد الأسماك حجر العثرة الرئيس، كما ينصب التركيز الآن على ما يسمى ببنود عدم الانحدار حيث يجتهد الطرفان لتصميم هذه المعايير بهدف ضمان أنه عند إنتاج سلع ليتم بيعها في أسواق كل منهما ، سيلتزم كلا الجانبين بنفس المعايير في أمور مثل قانون العمل والتوظيف وكذلك المعايير البيئية وتغير المناخ والضرائب.ويصر الاتحاد الأوروبي على شرط التطور التدريجي في التعامل حتى لا ينجرف الطرفان عن المعايير بمرور الوقت.// انتهى //15:24ت م0094