نجران 01 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسأكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أهمية الإعلام في نقل ما تتمتع به المملكة من نهضة تنموية وحضارية وثقافية، وما يتحلى به المجتمع السعودي من قيم وأخلاق حميدة.جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم، الإعلاميين في المنطقة، في مجلسه الأسبوعي "الإثنينية".وقال الأمير جلوي بن عبدالعزيز : "إن ما نبحث عنه هو الإعلام المتزن البنّاء الذي يواكب المنجزات الوطنية في كافة الأصعدة، ويعمل على إبراز المقدرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تتمتع بها بلادنا".ونوه سموه باحترافية وتعامل الإعلام الوطني خلال جائحة فيروس كورونا التي كان لها الأثر الأكبر في نقل تعليمات وتوجيهات الجهات المعنية في كيفية اتباع الإجراءات الصحية والوقائية، وبث الرسائل المطمئنة عن سلاسة الإمدادات الغذائية والصحية وما توفره الحكومة من خدمات صحية وعلاجية.ثم شاهد سموه عرضا مرئيا عن الإنجازات التنموية التي تحققت بالمنطقة.وفي ختام اللقاء كرم سمو أمير منطقة نجران المواطن سعيد آل بشر ، أحد المهتمين بالتراث بالمنطقة ،حيث أثنى سموه على جهوده في إبراز تراث نجران والمملكة بشكل عام.// انتهى //16:11ت م0120