‎الباحة 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسقلّد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في الإمارة اليوم، مدير الجوازات بالمنطقة اللواء محمد بن سعيد العَمري، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته لرتبة لواء .وأشاد سموه بما يقدمه منسوبو الجوازات ومنسوبو الأمن من جهود مقدرة لخدمة الوطن وأمنه وسلامته.فيما عبر اللواء العَمري عن اعتزازه بهذه الثقة ، داعياً المولى عز وجل أن يمدّه بالعون والتوفيق لتقديم المزيد من البذل والعطاء في خدمة الدين ثم الملك والوطن .//انتهى//16:36ت م0129