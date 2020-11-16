الباحة 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقه الباحة في الإمارة اليوم, الشيخ أحمد بن جمعان الغامدي, بمناسبة تعيينه رئيسًا لمحكمة الاستئناف بالمنطقة.وثمن سموه الجهود التي تبذلها محكمة الاستئناف وجميع المحاكم بالمنطقة لخدمة أهالي المنطقة والمقيمين فيها ، مشددا على أهمية تسريع إجراءات القضايا وخدمة المراجعين لها في ظل ما تجده وزارة العدل والقضاء والمحاكم في مختلف مناطق المملكة من اهتمام ودعم من القيادة الرشيدة .حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة أحمد السياري.//انتهى//16:39ت م0130