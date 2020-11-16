رياضي / سمو رئيس الأولمبية السعودية يعتمد تشكيل لجنتي الانضباط والاستئناف في اتحاد الملاكمة
الاثنين 1442/4/1 هـ الموافق 2020/11/16 م واس
الرياض 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واس
اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تشكيل لجنتي الانضباط والاستئناف في الاتحاد السعودي للملاكمة .
ورأس لجنة الانضباط ماجد الفياض ، بعضوية كل من الدكتور محمد الشريف ، وفيصل العبيدان ، ومحمد العتيبي ، وأحمد المالكي، فيما تم تشكيل لجنة الاستئناف برئاسة أحمد العنزي ، وعضوية كل من فيصل الزهراني ، وعبدالإله شراحيلي ، وسليمان المهنا ، ومحمد القحطاني .
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16:39ت م
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