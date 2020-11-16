الرياض 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واساعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تشكيل لجنتي الانضباط والاستئناف في الاتحاد السعودي للملاكمة .ورأس لجنة الانضباط ماجد الفياض ، بعضوية كل من الدكتور محمد الشريف ، وفيصل العبيدان ، ومحمد العتيبي ، وأحمد المالكي، فيما تم تشكيل لجنة الاستئناف برئاسة أحمد العنزي ، وعضوية كل من فيصل الزهراني ، وعبدالإله شراحيلي ، وسليمان المهنا ، ومحمد القحطاني .// انتهى //16:39ت م0131