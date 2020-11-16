‎الباحة 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بالإمارة اليوم، علي الزهراني بمناسبة تكليفه مديراً لفرع البريد السعودي بالمنطقة.ونوه سمو أمير الباحة بالدور الكبير الذي يقوم به فرع البريد السعودي بالمنطقة وما يقدمه من خدمات للأهالي والمقيمين .واطلع سموه خلال الاستقبال على تقرير يضم العديد من البرامج التي تعمل عليها مؤسسة البريد السعودي لخدمة جميع المستفيدين .وثمن الزهراني دعم ومتابعة سمو أمير المنطقة لكل ما يقدمه الفرع للمنطقة وأهلها.// انتهى //16:44ت م0132