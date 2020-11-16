حفر الباطن 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسدشن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم ، توسعة وتطوير قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى الملك خالد العام.وتجول سموه في قسم الإسعاف والطوارئ، مستمعاً لشرح من مدير الشؤون الصحية بالمحافظة ناصر الصافي عن مراحل التوسعة وتطوير بيئة العمل الذي شهده القسم، والتي شملت زيادة السعة السريرية من 28 سريرا إلى 50 سريرا مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية ، وإنشاء عيادات تنفسية ذات مسار خاص، وزيادة عدد العيادات من 4 إلى 10 عيادات إسعافية تشمل العيون ، والأنف والأذن والحنجرة ، وعيادات الفرز، والعظام، وعيادة الضماد ، وعيادة الكسور, بالإضافة إلى زيادة مساحة غرف الانتظار للإسعاف والطوارئ والنقل الاسعافي والأقسام المساندة ويأتي هذا التطوير وفق الهوية الجديدة لوزارة الصحة.وأكد سمو محافظ حفر الباطن أن حكومة المملكة تبذل الغالي والنفيس لتوفير أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطن والمقيم ، تحقيقاً لتطلعات القيادة الحكيمة , التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة.وثمن سموه ، الجهود التوسعية والتطويرية التي تبذلها وزارة الصحة بمتابعة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ، ومديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن لرفع مستوى وجودة أداء الخدمات الصحية بمستشفيات المحافظة.من جهته بين مدير الشئون الصحية بالمحافظة أن هذه التوسعة تأتي تماشياً مع رؤية وزارة الصحة لتطوير بيئة العمل والتي تسهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين ، وإحداث نقلة نوعية في جودة وسرعة الخدمة المقدمة في خلال بيئة عمل جاذبة تحقيقاً لتطلعات أهالي المحافظة.// انتهى //17:54ت م0145