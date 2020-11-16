الرياض 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسأقامت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم ، اللقاء الافتراضي، بعنوان: " تعزيز مفهوم الشراكة المهنية للشهادات الاحترافية والتنمية المهنية بين هيئة تقويم التعليم والتدريب والمؤسسات التعليمية"، الذي افتتحه معالي رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان.وشمل برنامج اللقاء عددًا من المحاور، التي تتضمن التعريف ببرامج الإدارة العامة للتدريب، وبرنامج التقويم السنوي للتنمية المهنية 2020/2021م، بالإضافة إلى مناقشة الموقع الإلكتروني للتقويم السنوي والتنمية المهنية، وبحث أوجه التعاون بين الهيئة والجامعات في مجالي التدريب والتطوير المهني.وهدف اللقاء الذي نظمته الإدارة العامة للتدريب بالهيئة، إلى التواصل مع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة والخليجية، والتعريف بالمسارات المهنية للشهادات الاحترافية، واستعراض شهادات الرخص المهنية في مجالات التقويم والمراجعة، والتعريف بالتقويم السنوي للتنمية المهنية، وتطوير علاقات بناءة ومثمرة على المدى الطويل، إضافة إلى التعريف بخدمات الإدارة العامة للتدريب، وتلمس احتياجات أصحاب العلاقة من المؤسسات التعليمية، وإيجاد فرص وقنوات تدريب جديدة.ويأتي هذا اللقاء ضمن اهتمام هيئة تقويم التعليم والتدريب بالعملية التدريبية، وضمان استمرار الجودة وأولويات سياستها التي تم التأكيد عليها خلال رؤيتها بأن تكون الهيئة محفزاً ومؤثرًا في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما في المملكة العربية السعودية لأعلى المستويات العالمية، وفي خطوات الهيئة التطويرية.// انتهى //17:54ت م0146