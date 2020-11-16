عام / وكيل إمارة منطقة حائل يرأس الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية للتوطين المناطقي
الاثنين 1442/4/1 هـ الموافق 2020/11/16 م واس
حائل 1 ربيع الثاني 1442هالموافق 16 نوفمبر 2020م واس
رأس وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ بالإمارة اليوم , الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية للتوطين المناطقي.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة مؤشرات التوطين والأنشطة الموطنة في المنطقة، وبحث آلية الاستفادة من الكفاءات الوطنية من شباب وفتيات الوطن, إلى جانب العمل على عدد من المبادرات ومناقشة آلية عمل المتابعة الميدانية والزيارات التفتيشية والمجالات الفنية المساعدة لجودة العمل .
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