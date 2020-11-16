حائل 1 ربيع الثاني 1442هالموافق 16 نوفمبر 2020م واسرأس وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ بالإمارة اليوم , الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية للتوطين المناطقي.وجرى خلال الاجتماع مناقشة مؤشرات التوطين والأنشطة الموطنة في المنطقة، وبحث آلية الاستفادة من الكفاءات الوطنية من شباب وفتيات الوطن, إلى جانب العمل على عدد من المبادرات ومناقشة آلية عمل المتابعة الميدانية والزيارات التفتيشية والمجالات الفنية المساعدة لجودة العمل .// انتهى //17:59ت م0147