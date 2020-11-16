أبوظبي 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي التي تزور أبوظبي حالياً .وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية ومستوى التنسيق المشترك بين البلدين في الشؤون العسكرية والدفاعية التي تسهم في تعزيز التعاون والعمل المشترك بينهما لما فيه مصلحة البلدين، إضافة إلى بحث وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، فضلاً عن مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة بشأنها .// انتهى //18:11ت م0157