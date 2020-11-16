بروكسل 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسرفضت كل من بولندا والمجر اليوم تمرير خطة الانتعاش الاقتصادي الأوروبي التي أقرها زعماء الاتحاد الأوروبي في 20 يوليو الماضي للخروج من تداعيات جائحة كورونا المستجد .وتبلغ قيمة الخطة 750 مليار يورو وتهدف لتمكين دول الاتحاد من سلة مالية غير مسبوقة لإعادة هيكلة اقتصادياتها ومساعدتها على تجاوز تداعيات الوباء.ورفضت الدولتان خلال اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل منح الضوء الأخضر النهائي لهذه الخطة التي حظيت حتى الآن بموافقة المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي وصاغتها مفوضية الاتحاد.وتردد المفوضية أنها سجلت تجاوزات في الأنظمة القضائية للمجر وبولندا وبدأت بإجراءات قانونية ضدهما أمام المحاكم.ويطول الرفض المجري والبولندي أيضا الموازنة الأوروبية متعددة السنوات التي تمتد من عام 2021 إلى 2027// انتهى //18:12ت م0158