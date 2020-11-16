القاهرة 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسأعربت جامعة الدول العربية عن إدانتها الشديدة للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي الجديد جنوب مدينة القدس المحتلة الذي يعدّ من أخطر المشاريع الاستيطانية التي تستهدف المدينة المقدسة على وجه الخصوص، وذلك لإحكام عزلها عن الجنوب الفلسطيني بصورة نهائية.ودعا الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير الدكتور سعيد أبو علي في تصريح له اليوم "المجتمع الدولي ممثلاً بدُوله ومنظماته وفي مقدمتها الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن إلى إعلان رفضه وإدانته لهذا المشروع الخطير ببناء 1257 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة، ولكل الأعمال الاستيطانية غير القانونية والانتقال إلى ممارسة الضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه المشاريع التي تواصل تنفيذها بتحدٍ لإرادة المجتمع الدولي وللقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وتقويض لكل إمكانات حل الدولتين.وأدان الأمين العام المساعد بأشد العبارات الزيارة التي يعتزم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو القيام بها إلى مستعمرة إسرائيلية بالأرض الفلسطينية المحتلة وكذلك الجولان العربي السوري المحتل في محاولة لترسيخ الاستيطان والضم، عادّا تلك الزيارة تؤكد إصرار إدارة "ترامب" على مواصلة تنفيذ سياساتها ومشاريعها المناقضة للقانون وقرارات الشرعية الدولية، وشراكة الإدارة الأمريكية الحالية مع إسرائيل في جرائم الاستيطان والضم والتهويد التي يدينها ويرفضها العالم بأسره.// انتهى //18:14ت م0159