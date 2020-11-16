عمّان 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم بنظيره الفلسطيني رياض المالكي الذي يزور عمّان حاليًا.وبحثا خلال اللقاء تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لإيجاد أفق حقيقي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.وأدان الوزيران قرار إسرائيل بناء وحدات سكنية استيطانية جديدة فيما يسمى بجفعات هاماتوس ورامات شلومو في القدس الشرقية المحتلة.// انتهى //18:15ت م0160